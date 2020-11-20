ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 1390 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الخطرة وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، حيث تراس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط 40 قطعة سلاح غير مرخصة وأسلحة بيضاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

و فى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط "20" قرص تامول المخدر و "2" قرص أموتريل ومبلغ مالي "100" جنية هاتف محمول حيازة المتهم أحمد ن ع ع 22 سنة عامل ومقيم شارع - قسم اول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه - 0

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة من ضبط أحمد ع ح ع 29 سنة عامل وضاحي ا ض م 39 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ويقيمان مركز المراغة وبحوزتهما و"9" قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "20" جرام وقرص تامول المخدر وبمواجهة المتهمان بما اسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعاطى

وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط المتهم عبد الحميد ر ع 22 سنة طالب ومقيم مركز سوهاج والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية جنايات مركز سوهاج لسنة 2020 بتهمة " عاهة ".

وفي مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط " 3 " أحكام قضائية متنوعة وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1390 " حكما متنوعا في مجال المخالفات المرورية تم ضبط 417 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 128 مخالفة متنوعة.