اليوم السابع
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ضبط مصنع لتصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات ببدر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:06 م
ضبط مصنع لتصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات ببدر متهم _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات فى مدينة بدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص"، وقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح، مستخدماً علامات تجارية مقلدة.

عُثر بداخل المصنع على "105 ألف كمامة طبية - 2000 كمامة طبية تحت التجهيز- 3000 شريط كمامة - بكرة قماش ودعامات - 6 ماكينات تصنيع "خياطة، لحام، بنط"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أقر بتصنيعه للمضبوطات بدون تصريح بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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