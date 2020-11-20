ضبط عاطل بحوزته تماثيل وورقة بردى يشتبه فى أثريتهم بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة المباحث من ضبط عامل سبق اتهامه فى العديد من القضايا وبحوزته تماثيل معدنية وورقة بردى يشتبه أثريتها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام أثناء المرور من ضبط عاطل وبحوزته قطع أثرية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث المركز أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية دائرة المركز تمكنوا من ضبط زين العابدين ح م 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية والسابق إتهامه في " 7 " قضايا نصب و دجل وشعوذه و ضرب و أقراص مخدرة وسلاح وسرقة بالإكراه وسرقة "آخرهم قضية جنح دائرة المركز لسنة 2017 " سرقة " وبحوزته" 4 " تمثال معدني صغير الحجم وورقة بردي متهالكة يشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم.

بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الآثار، تم التحفظ علي المضبوطات وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.