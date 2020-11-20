ضبط سيارة تحمل 15 جوال أحجار خام الذهب بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيارة) نقل بدائرة مركز شرطة أسوان مُحمل عليها (15 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 750 كيلو جرام) وكذا ضبط (الأداة المستخدمة فى التنقيب) وبمواجهة قائدها إعترف بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تنقيب - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فيديو.. الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 7.3 مليار جنيهالسبت، 14 نوفمبر 2020 01:58 م
الداخلية تضبط 10 كيلو هيروين بحوزة عنصر إجرامي بالاسكندريةالسبت، 14 نوفمبر 2020 12:51 م
تعرف على جهود الأمن الاقتصادي بالداخلية خلال 24 ساعةالسبت، 14 نوفمبر 2020 11:51 ص
الداخلية تضبط 4 الاف قرص مخدر في حملات أمنية بدمياطالسبت، 14 نوفمبر 2020 11:32 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة