اليوم السابع
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ضبط سيارة تحمل 15 جوال أحجار خام الذهب بأسوان

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:57 م
ضبط سيارة تحمل 15 جوال أحجار خام الذهب بأسوان تنقيب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيارة) نقل بدائرة مركز شرطة أسوان مُحمل عليها (15 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 750 كيلو جرام) وكذا ضبط (الأداة المستخدمة فى التنقيب) وبمواجهة قائدها إعترف بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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