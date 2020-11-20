اليوم السابع
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خالد صلاح
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صور.. محافظ الفيوم يفتتح 6 مساجد جديدة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:58 م
صور.. محافظ الفيوم يفتتح 6 مساجد جديدة جانب من الافتتاح
الفيوم رباب الجالي

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شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح 6 مساجد جديدة بالمحافظة،وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد نور الإسلام بطامية بمحافظة الفيوم وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم تحت عنوان: "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره".

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله عز وجل وعمارتها، مؤكدًا أن الأوقاف تبرهن على اهتمامها ببيوت الله مبنى ومعنى بالافتتاحات المستمرة ، والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تدخر فى ذلك جهدًا، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

 

الامام على المنبر فى خطبة الجمعة
الامام على المنبر فى خطبة الجمعة

 

محافظ الفيوم يفتتح مسجد
محافظ الفيوم يفتتح مسجد

 


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أخبار مصرية

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