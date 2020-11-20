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صحة جنوب سيناء تنظم قافلة طبية مجانية بوادى مجيرح 1 بدهب اليوم

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:02 ص
صحة جنوب سيناء تنظم قافلة طبية مجانية بوادى مجيرح 1 بدهب اليوم قافله طبيه-ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قافلة طبية مجانية إلى وادي مجيرح 1 بمدينة دهب خلال اليوم الجمعة والسبت 20، 21  نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه ستضم القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي مجيرح 1 بمدينة دهب والمناطق المجاورة ، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنه والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك فى إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

 

 


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