"صحة بنى سويف" تستجيب لأهالى قرية الحيبة وتوفر طبيب دائم بالوحدة الصحية

بنى سويف هانى فتحى

طالب أهالى قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن الواقعة على الضفة الشرقية من نهر النيل أقصى جنوب محافظة بنى سويف بتوفير طبيب بالوحدة الصحية بالقرية، حيث اشتكى الأهالى من عدم تواجد طبيب بالوحدة لخدمة أهالى قرى الحيبة والعجرة ودير الحديد الواقعة فى الضفة الشرقية من نهر النيل بمركز الفشن.

"اليوم السابع" رصد شكوى الأهالى حيث قال أحمد هاشم أحد شباب قرية الحيبة إن قرى الحيبة والعجرة ودير الحديد يعانى أهلها من عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بقرية الحيبة والتى تخدم قرى شرق النيل بمركز الفشن.

وأضاف أحمد هاشم أن الأهالى يعانون من عدم وجود طبيب بالوحدة لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وخاصة فى ظل بعد القرية عن مستشفى الفشن المركزى وعدم وجود طريق يربط القرية بمدينة الفشن سوى من خلال عبارات نهر النيل.

وتابع أحمد هاشم: تقدمنا بشكاوى عديدة لتوفير طبيب بالوحدة وخاصة فى ظل عدم وجود وسيلة انتقال سوى عبارات نهر النيل وعدم توافرها على مدار الساعة.

واضاف نور أبو البطل أبو زيد من أهالى قرية الحيبة أن الأهالى يتجهون إلى مدينة بنى سويف مسافة أكثر من 50 كيلوا للذهاب إلى المستشفى العام نظرا لعدم تواجد طبيب بالقرية مشيرا إلى أن الأهالى يعانون من تلك المشكلة على مدار فترة كبيرة .

فيما قال حنفى محمد إبراهيم من أهالى القرية إننا دائمين التواجد على الوحدة الصحية وفى كل الأوقات لا نجد طبيب فى الوحدة الصحية، مشيرا إلى قرى شرق النيل فى حاجة إلى تواجد طبيب دائم بالوحدة لخدمة أهالى قرى شرق النيل .

وقال أبو زيد عبدالرازق ابو زيد من أهالى قرية الحيبة، أن مشكلة الوحدة الصحية تتمثل فى عدم وجود طبيب، مشيرا إلى أن الوحدة تقدم خدمات التطعيمات الخاصة بالأطفال والرضع وكذلك تنظيم الأسرة ولا توجد مشاكل فى تلك الخدمات مشيرا إلى أن هناك قوافل طبية تأتى كل شهر او شهرين لتقديم الكشف على مواطنى القرى الثلاثة إلا أن المشكلة تتمثل فى عدم وجود طبيب بالقرية .

من جانبه قال الدكتور هانى عبدالنبى مدير الإدارة الصحية بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إن مشكلة الوحدات الصحية تتمثل فى نقص أعداد الأطباء البشريين .

وأضاف مدير الإدارة الصحية بالفشن لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أصدر تعليمات فورا بتوافر طبيب دائم يوميا لخدمة قرى شرق النيل بمركز الفشن نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة.

وأضاف الدكتور هانى أنه تم توفير طبيب يوميا بالقرية بالإضافة إلى 2 أطباء اسنان يوميا بالقرية مشيرا إلى أنه سيتم توفير قوافل متنقلة داخل قرى شرق النيل بمركز الفشن بشكل أسبوعي.







