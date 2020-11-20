اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شمال سيناء تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:39 م
شمال سيناء تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا البيان اليومى لمحافظه شمال سيناء حول كورونا
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة فيروس كورونا، أن إجمالى عدد ما سجل من حالات "صفر" حالات ايجابية، و4 حالات شفاء، وصفر وفيات، وحالات العزل المنزلى للمصابين 51 حالة، و4 حالات حجز بالمستشفيات.

فيما بلغ إجمالى إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة، 153 حالة إيجابية، و44 حالة وفاة.

البيان اليومى لمحافظه شمال سيناء حول كورونا
البيان اليومى لمحافظه شمال سيناء حول كورونا

من جانبها، انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم مقرات  كليتى العلوم والتربية بجامعة العريش، وتعقيم منزل حالة اشتباه إصابة بكورونا بنطاق حى ضاحية السلام.

وأوضح بيان لمكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية إدارة المتوطنة وضمن البرتوكول بين الصحة وجامعة العريش تحت رعاية دكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة والدكتورة مريم محمود مدير عام الادارة الطبية بجامعة العريش تم تطهير كلية العلوم وكلية التربية تطهير احترازي ضد فيرس كورونا.

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

كورونا

فيروس كورونا

العريش شمال سيناء

محافظه شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة