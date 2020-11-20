شمال سيناء تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيما بلغ إجمالى إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة، 153 حالة إيجابية، و44 حالة وفاة.



البيان اليومى لمحافظه شمال سيناء حول كورونا

من جانبها، انتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش من تعقيم مقرات كليتى العلوم والتربية بجامعة العريش، وتعقيم منزل حالة اشتباه إصابة بكورونا بنطاق حى ضاحية السلام.

وأوضح بيان لمكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية إدارة المتوطنة وضمن البرتوكول بين الصحة وجامعة العريش تحت رعاية دكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة والدكتورة مريم محمود مدير عام الادارة الطبية بجامعة العريش تم تطهير كلية العلوم وكلية التربية تطهير احترازي ضد فيرس كورونا.