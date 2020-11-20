شرطة التموين تضبط 2.5 طن أسماك فاسدة بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 2,5 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع .

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (كمية قدرها 2,5 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية) محملة على سيارة نقل قيادة ( سائق – مقيم بمحافظة الجيزة ) .. وبمواجهته أقر بنقله المضبوطات من محافظة أسوان متجهاً إلى إحدى محال بيع الأسماك المملحة كائن بمحافظة القاهرة .