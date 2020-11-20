سيدة تطالب زوجها بتعويض نصف مليون جنيه: أصابنى بعاهة بعد 6 أشهر من الزواج

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضا، بمحكمة الجيزة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك عن الأضرار الناجمة عن ضربه لها، ما تسبب لها بعاهة مستديمة بعد زواج دام 6 أشهر، ورفض تطليقها وتركها معلقة، حتى يجبرها على التنازل عن اتهامها له ويفلت من العقاب.

وأكدت الزوجة: "تزوجت فى منزل عائلة وفوجئت بعد أسبوع زواج بقدوم حماتى وشقيقات زوجي للعيش برفقتنا، وعندما اعترض تعرض لسوء معاملته وأهله، رغم يسر حالتهم المادية وامتلاكهم لمنزل بمنطقة راقية، لتنتهي حياتي معه، بعد أن تزوج وتعدي على وتسبب بإصابتي بعاهة ، وحاول إجباري على التوقيع بإمضاء كميالات تعدي قيمتها مليوني جنيه، وعندما رفض أنهال على بالضرب، وشوه وجهي".

وأكملت الزوجة ل.م.س، البالغة من العمر 28 عاما: "لم تشفع لي قصة الحب التى جمعتنا طوال عام و3 شهور، داوم على معاملتى بشكل جيد ولم يصارحني برغبته بعيش أهله معانا، وتوعدي بالعقاب عندما رفض، فكنت أخشي وأنا برفقتهم من أن يتخلصوا مني بسبب غيرتهم من علاقتي بزوجي فى بداية الزواج، بسبب عصبيه حماتي المفرطة لأعيش فى عذاب".

وتابعت: "كرهت زوجى لدرجة جعلتنى أخاف منه وأصابني الاكتئاب، بسبب تحملى لعنفه ورفضه طلاقى، واتهامى من والدته دائما بالتقصير وعدم التحمل، ومساندتها لزوجى بكل أفعاله حتى وأن كان مخطئ، فكانت النتيجة إصابتي بعاهة مستديمة بعد أن أنهال على بالضرب المبرح".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.