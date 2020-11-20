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سفير مصر بإسلام أباد يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستانى تعزيز التعاون الثنائى

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:34 م
سفير مصر بإسلام أباد يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستانى تعزيز التعاون الثنائى رئيس أركان الجيش الباكستانى يستقبل سفير مصر لدى إسلام أباد
كتب : أحمد جمعة

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استقبل الفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، السفيرد. طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باكستان بمقر رئاسة أركان الجيش الباكستاني.

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تطرقت المقابلة الى سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك على كافة الأصعدة، وبصورة خاصة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

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أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني على العلاقات الطيبة بين البلدين، مشدداً على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

 

من جانبه، أشار السفير المصري في باكستان إلى الدور الرائد الذي تقوم به باكستان لتعزيز السلم والاستقرار الاقليميين.

 

فيما أبرزت كبريات الصحف الباكستانية فى العدد الورقى الصادر صباح اليوم الجمعة استقبال رئيس أركان الجيش الباكستانى للسفير المصرى لدى إسلام أباد.

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