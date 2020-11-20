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زعيم المعارضة التركية يؤكد مواصلة النضال ضد المجرمين وقائدهم أردوغان

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:46 ص
زعيم المعارضة التركية يؤكد مواصلة النضال ضد المجرمين وقائدهم أردوغان كمال كليتشدار أوغلو
كتب محمود العمرى

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أكد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدا أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل انتقاداته ومعارضته لمواجهة المجرمين، وفقا لما نشره موقع تركيا الآن. والتقى كيليتشدار أوغلو بممثلي المنظمات الخيرية. وعلق خلال اجتماع بشأن التهديدات التي تلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل زعيم مافيا الذئاب الرمادية علاء الدين تشاكيجي، بأن حزب الشعب الجمهوري سيواصل انتقاداته ومعارضته لمواجهة المجرمين، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وعلق على تصريح نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، بولنت توران، بأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقًا ضد علاء الدين تشاكيجي، وقال: "ما يحزنني أن زعيم حزب الحركة القومية حليف لمجرم يدير مافيا، فالدولة بدلًا من أن تهتم بأصحاب المتاجر وما يعانونه من مشكلات، اهتمت بعضو بالمافيا، هناك أزمة ديمقراطية وقانون، ونحن مصممون على التغلب عليها".

وفي السياق نفسه، تلقى زعيم حزب الشعب الجمهوري، اتصالًا هاتفيًا من سيفال توركيش، زوجة مؤسس حزب الحركة القومية، ألب أرسلان توركيش، لتعبر له عن تضامنها معه ضد ما تعرض له من تهديدات من قبل زعيم مافيا الذئاب الرمادية، علاء الدين تشاكيجي، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت توركيش، لكيليتشدار أوغلو، انزعاجها من أفعال القوميين وسياسات حزب الحركة القومية.

وأضاف كليتشدا أوغلو خلال الاجتماع، أن سقوط هذا الحزب -الحركة القومية- في مثل هذا الموقف سيسبب له اضطرابات كبيرة. وهو الحزب الذي تأسس وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، فضلًا عن كونه جزءًا متأصلًا من تاريخ جمهورية تركيا.


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