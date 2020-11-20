وأضاف" إن هذا قد تحقق بفضل العمل المشترك للجيش مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة حماية المستهلك الروسية ومجمع الصناعات الدفاعية في وضع وبائي صعب، لقد تم في هذا العام تدشين 35 غواصة وسفينة وإطلاقها ودخولها ضمن تشكيلات القوات البحرية، وهذا زاد من حصة الوحدات القتالية الحديثة في الأسطول البحري العسكري الروسي بمقدار 1.3 مرة مقارنة بعام 2019".