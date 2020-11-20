أ ش أ

أعلن رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات المسلحة الروسية تسلمت أسلحة ومعدات عسكرية منذ بداية العام الحالى بزيادة تقدر بنسبة 11 في المئة مقارنة مع العام الماضي، رغم انتشار وباء كورونا، وقال ميزينتسيف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، " لقد تمكنا من ضمان التشغيل الكامل للمصانع والشركات وزيادة حجم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة الروسية بزيادة تبلغ 11% مقارنة بالعام الماضي".