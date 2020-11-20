أعلن رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع فى روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات المسلحة الروسية تسلمت أسلحة ومعدات عسكرية منذ بداية العام الحالى بزيادة تقدر بنسبة 11 في المئة مقارنة مع العام الماضي، رغم انتشار وباء كورونا، وقال ميزينتسيف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، " لقد تمكنا من ضمان التشغيل الكامل للمصانع والشركات وزيادة حجم الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة الروسية بزيادة تبلغ 11% مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف" إن هذا قد تحقق بفضل العمل المشترك للجيش مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة حماية المستهلك الروسية ومجمع الصناعات الدفاعية في وضع وبائي صعب، لقد تم في هذا العام تدشين 35 غواصة وسفينة وإطلاقها ودخولها ضمن تشكيلات القوات البحرية، وهذا زاد من حصة الوحدات القتالية الحديثة في الأسطول البحري العسكري الروسي بمقدار 1.3 مرة مقارنة بعام 2019".
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