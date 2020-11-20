اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تطور غواصات موجهة جديدة قادرة على الغوص لأعماق كبيرة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:02 م
روسيا تطور غواصات موجهة جديدة قادرة على الغوص لأعماق كبيرة غواصة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، عن مناقصة مفتوحة لتطوير نموذج جديد من الغواصات الموجهة ذات الاستقلالية العالية، والقادرة على الغوص لأعماق كبيرة.


وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الهدف من مشروع المناقصة هو إيجاد مطورين لبناء غواصات يمكن توجيهها عن بعد، ومجهزة بمحركات وبطاريات خاصة تعمل بالأوكسيجين والهيدروجين، مشيرة إلى أنها ستخصص نحو 500 مليون روبل لمشروع هذه الغواصات التي ستعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، وأن الخطط تقتضي الانتهاء من أعمال تطوير هذه الغواصات عام 2023، ليتم إدخالها في الخدمة عام 2024 أو 2025.


ومن المفترض أن يسهم المشروع في تطوير غواصات روبوتية قطرها 3 أمتار تقريبا، ومجهزة بأحدث أجهزة الملاحة والاتصالات، كما لها القدرة على العمل في مهمات تصل مدتها إلى 24 ساعة، والغوص إلى أعماق تصل إلى 1000 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 2.5 م/ثانية.


ويرى الخبراء في وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن مثل هذه الغواصات لن تكون مفيدة لوزارة الدفاع وسلاح البحرية في روسيا فحسب، بل ستكون محط أنظار الشركات الخاصة والحكومية العاملة في مجال استخراج المعادن والغاز والنفط من البحار، وسوف تتطلع للحصول عليها الهيئات المختصة في مجال العلوم البحرية.


روسيا

الغوص لأعماق كبيرة

غواصات

غواصات روسيا

اخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تختار دفعة جديدة من رواد الفضاء قريبا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:00 م

روسيا تكشف زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية بنسبة 11% فى 2020

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:00 م

روسيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الوباء

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:26 ص

روسيا تحكم بسجن رجل 13 عاما بتهمة محاولة التخابر مع أمريكا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:14 ص

روسيا والمبعوث الأممى لسوريا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لعودة اللاجئين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:03 م

روسيا تعلن موعد اختيار طواقم تجربة "رواد القمر"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة