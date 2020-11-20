روسيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الوباء

كتبت ريم عبد الحميد ، ووكالات

سجلت روسيا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات اليوم، الجمعة، تسجيل 24 ألف و318 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى الحالات فى البلاد إلى مليونين و39923 إصابة.

وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا فى موسكو يوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالى عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8159 شخصا. وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا فى العاصمة موسكو امس الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 73 وفاة.

يذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى عموم روسيا تجاوز فى 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة، بينما وصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج في الوقت الراهن إلى 454 ألفا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 533 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفى مقدمتها العاصمة موسكو (6438 إصابة) وسان بطرسبورج (2312 إصابة).

وأجري فى روسيا حتى اليوم أكثر من 70.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (577 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 468 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.