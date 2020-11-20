رجال أعمال يلتقون وفد وزارى عراقى لبحث تنفيذ مشروعات تنموية فى بغداد

كتب هانى الحوتى

قال محرم هلال ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يستعد للدخول في مناقشات مع وفد وزراي عراقى ، يزور مصر الأسبوع الجاري لمناقشة المشاركة بتنفيذ مشروعات تنموية في البلد الشقيق، مضيفا أن العراق في حاجة لكافة البضائع المصرية، ويساهم الاتفاق بين الحكومتين على الواردات المصرية مقابل النفط العراقي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف "هلال"، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة قامت بدور كبير في فتح السوق العراقية أمام المنتجات المصرية، ويتبقى على القطاع الخاص المصري الاستعداد لزيادة الاستثمارات والمنتجات المصرية بالعراق، ولذا يتبنى اتحاد المستثمرين خطة لتدريب المستثمرين، وكذلك تأهيل العمال من خلال المركز الوطني بالاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويعقد رجال الأعمال في مصر، آمالاً كبيرة على عودة انتعاش العلاقات التجارية بين مصر والعراق، ولذا عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة مع الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، والمستشار التجاري ماجد سابق، رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة العراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

كما تناولت الندوة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية-العراقية وما أسفرت عنه اجتماعات المسئولين من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لدراسة تنفيذها وترجمتها بما يخدم القطاع الخاص المصري في دفع العلاقات الاقتصادية وبحث فرص ومجالات الاستثمار والتجارة.

ودعا رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، إلى تنظيم زيارة قطاعية لوفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة العراق بهدف بحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى منظمات الأعمال والحكومة وعلى رأسها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية للتعريف بقوانين وحوافز الاستثمار بجانب الهيئات المعنية بالجمارك والمنافذ وطرق دخول السلع ومدخلات الإنتاج.

كما عقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً مطلع الشهر الجاري، وأكد خلاله استعداد أعضاء الاتحاد للمشاركة في مشروعات الاستثمار هناك وفقا لآلية الإعمار مقابل النفط، كما أكدوا أن العراق تمتلك العديد من الفرص الواعدة أمام مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك أمام العمالة المصرية والتي تمتلك العديد من الخبرات المتراكمة عن السوق العراقية.