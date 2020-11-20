وجاءت تصريحات سوجا عقب يوم واحد من تسجيل البلاد ارتفاعًا جديدًا بتسجيل 2385 إصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن أمس أن البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن انتشار كوفيد-19 ، داعيا الشعب إلى بذل كل ما في وسعهم لحماية أنفسهم من الإصابة.



يشار إلى أن حكومة اليابان أطلقت برنامج /جو تو ترافل/ الذي يغطي فعليًا نصف تكلفة رحلة المسافر أواخر يوليو الماضي لدعم صناعة السياحة بعد أن تضررت بشدة من الوباء.



وأفادت الحكومة اليابانية بأن الخطة غطت حتى الآن حوالي 40 مليون رحلة، ووجدت أن 176 مستخدمًا للبرنامج أصيبوا بالفيروس التاجي.



وقال توشيو ناكاجاوا رئيس الجمعية الطبية اليابانية إنه لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن البرنامج مسؤول عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفا أنه من الممكن أن يكون المخطط بمثابة محفز.



جدير بالذكر أن عدد الحالات الجديدة في طوكيو تجاوز الـ 500 حالة أمس للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، ورفعت حكومة العاصمة حالة التأهب للفيروس إلى أعلى مستوياتها.



وحثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي المواطنين على تجنب تناول الطعام في مجموعات كبيرة وقضاء وقت أقل معًا. ودعت الحكومة المركزية إلى اتخاذ تدابير مثل تحديد عدد الأشخاص المسموح بتجمعهم بأربعة أو أقل.