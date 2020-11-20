رئيس مدينة كفر شكر يعقد لقاء جماهيريا الأربعاء من كل أسبوع بحضور 15 مواطنا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، عن عقد لقاء جماهيرى للمواطنين بالمركز والمدينة، يوم الأربعاء، من كل أسبوع فى حدود حضور 15 مواطنا، ممن لديهم مشكلات، بهدف فحصها من قبل المسئولين المختصين وحلها فورا طبقا للقانون.

وقال رئيس المركز والمدينة، إنه تمت مراعاة تحديد أعداد الحضور بهدف سهولة تطبيق التباعد الاجتماعى بين أهالينا الحاضرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد رئيس المركز والمدينة، جموع أهالينا المواطنين أن من لديه مشكلة ويرغب فى حضور اللقاء الجماهيرى المحدود الحضور إلى مكتب رئيس المركز والمدينة لتسجيل الأسماء وذالك بداية يوم السبت إلى يوم الإثنين من كل أسبوع، بهدف معرفة المشكلة والإعداد الجيد للفحص والحل الفورى لراحة وخدمة أهالينا المواطنين وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.