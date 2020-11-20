رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: تحديد مواعيد العمل تؤثر إيجابًا على صناعة السياحة

كتب محمد أسعد

قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة لا تمانع من تنظيم ساعات عمل المنشآت والمطاعم، بل إن قرارات تنظيم ساعات العمل ستسهم بشكل جيد في صناعة السياحة، خاصة وأن القرارات ستراعي طبيعة عمل المنشآت والمطاعم السياحية والتي يختلف جمهورها عن الجمهور العادى.

أضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن وزارة السياحة والآثار ناقشت مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين، تنظيم ساعات العمل، وفي انتظار قرارات الوزارة بشأن المطاعم والمنشآت السياحية.

وفى البيان الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، أكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

وذكر رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن قرارات تنظيم العمل، تسهم في القضاء على العشوائية، وتمنح الجهات المختصة فرصة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات، طالما أنها تراعي طبيعة عمل المنشآت والمطاعم السياحية، وهو ما يسهم بالإيجاب على قطاع السياحة.

وتوقع المصرى، صدور قرارات لاحقة خلال الأسبوع المقبل من قبل وزارة السياحة والآثار لتحديد وتنظيم ساعات عمل المنشآت والمطاعم السياحية، حسب طبيعة كلًا منها، سواء المطاعم الكلاسيكية منها أو تلك التى تقدم فقرات فنية، وغيرها وكلًا حسب طبيعة عمله.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية ذكرت أن تطبيق قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأضافت أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.