دافع عن شقيقته من التحرش.. ضبط المتهمين بالشروع فى قتل شاب بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بالشروع في قتل شاب لدفاعه عن شقيقته من التحرش بمنطقة حدائق القبة، حيث تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى، بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.