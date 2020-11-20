اليوم السابع
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خطة فاركو لتطوير جراحات العيون وعلاج مرضى الرمد.. إنشاء أكبر خط إنتاج للقطرات الطبية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:50 ص
خطة فاركو لتطوير جراحات العيون وعلاج مرضى الرمد.. إنشاء أكبر خط إنتاج للقطرات الطبية الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي لـ "فاركو" للأدوية
كتبت إيناس البنا

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فى إطار حرصها على خدمة المجتمع وعلاج مرضى الرمد بالإضافة إلى التدريب والتعليم المستمر لشباب الأطباء، أطلقت فاركو المرحلة الثانية من مشروعها "أكاديمية 101" للتعليم الطبى المستمر لشباب أطباء العيون، وذلك فى منطقة الدلتا، حيث تم التدريب على جراحات المياه البيضاء وجراحات العيون.

وقال الدكتور محمد شيرين، الرئيس التنفيذى للمكاتب العلمية لمجموعة فاركو للأدوية، إن الشركة تخطط لإنشاء خط لإنتاج القطرات الطبية بأحدث طرق التصنيع.

وأضاف أن استثمارات فاركو للأدوية فى مجال الرمد فى مصر الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة لتوفير احتياجات السوق المصرية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى.

وأوضح شيرين أن المشروع يعتبر بداية انطلاق شركة فاركو فى مجال الرمد فى مصر ويستهدف تدريب 2000 من شباب الأطباء فى مصر برعاية الجامعات فى جميع المحافظات، ويهدف مشروع "أكاديمية 101" إلى رفع المهارات الجراحية لشباب أطباء الرمد من خلال التدريب على جراحات العيون المحتلفة على عيون صناعية تشبه العين البشرية، ويستهدف المشروع الوصول لجميع المحافظات بنهاية العام الحالي بتعاون وإشراف الجامعات المصرية وكبار أساتذة واستشاريى طب وجراحة العيون.

إسهامات فاركو فى طب العيون وعلاج مرضى الرمد أشاد بها الخبراء فيقول الدكتور أحمد توفيق، أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب جامعة الزقازيق، إن التعليم الطبى المستمر أصبح من الركائز الأساسية فى مجال الرمد والذى يسهم فى نقل خبرات الأساتذة إلى شباب الأطباء بطريقة حديثة تشمل الشقين النظرى والعملى، مشيرا إلى أن دور مستشفى الفردوس لم يقتصر على التعليم الطبى المستمر لشباب الأطباء بل شمل تنظيم قوافل طبية لعلاج مرضى العيون بالمجان فى مستوى المحافظات لمكافحة مسببات العمى.


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