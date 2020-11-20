حمدوك فى يوم الطفل: الحكومة الانتقالية تؤسس لضمان حقوق الأطفال بالسودان

كتب محمد تهامى زكى

احتفى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، باليوم العالمى للطفل، الذى يحل اليوم 20 نوفمبر، مؤكدا أن حكومة الفترة الانتقالية تعمل على تأسيس هياكل تضمن حقوق الأطفال فى جميع أنحاء السودان، وزيادة الميزانيات المخصصة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن الأطفال هم من يحددون مستقبل بلادنا، وأنه لا سلام ولا نماء ولا بناء لسوداننا الجديد بدون الاستثمار فيهم والسماع لهم.

وكتب حمدوك، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "احتفالا بـاليوم العالمى للطفل، نؤكد إيماننا بأن للأطفال كل الحق فى تلقى الصحة، التعليم، الحماية والرعاية والأمن، نعمل فى حكومة الفترة الانتقالية على تأسيس هياكل تضمن حقوق الأطفال فى جميع أنحاء السودان، وزيادة الميزانيات المخصصة لهذه القطاعات".





وأضاف حمدوك: "الأطفال هم الذين يحددون مستقبل بلادنا ولا سلام ولا نماء ولا بناء لسوداننا الجديد بدون الاستثمار فيهم والسماع لهم"، مضيفا: "الأطفال مسؤوليتنا جميعاً، ونحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع كافة الجهات المختصة من منظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص ومبادرات اجتماعية، لضمان توفير حقوقهم الكاملة، ورفع أصواتهم لتحقيق طموحاتهم المستحقة، ليتمكن كل أطفال بلادى من التعبير عن قضاياهم، وصُنع التغيير، إكمال طريق الثورة المستمرة والمساهمة فى بناء السودان الجديد".





يشار أن يوم الطفل العالمى، هو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة وأصبح مناسبة رسمية هامة تحتفى بها العديد من الدول، وكانت الأمم المتحدة أطلقت توصية ليصبح يوم 20 نوفمبر من كل عام، وكان ذلك فى عام 1949 بناءً على مطالبات الاتحاد النسائى الديمقراطى الدولى وذلك أثناء المؤتمر الذى أقيم فى باريس .





وقد وقعت الأمم المتحدة فى ذلك الوقت اتفاقية حقوق الطفل التى كان هدفها الأساسى توفير الدعم والحماية للأطفال والتكفل بحقوقهم، وبناءً على ذلك تم تخصيص هذا اليوم ليحتفل النشطاء وكافة الدول بيوم الطفل العالمي، فتقوم اليونسيف بإطلاق العديد من الفعاليات المميزة ابتهاجاً بالأطفال فى كافة أنحاء العالم كما أنها تقوم بالتعريف عن هذا اليوم .

وأصبحت الدول العربية أيضاً تحتفل بيوم الطفل العالمى مع وجود بعض التحفظات والاعتراضات بشأن حرية المعتقدات، وتقوم العديد من الدول بتخصيص هذا اليوم التعريف بحقوق الأطفال وإقامة المؤتمرات والندوات.