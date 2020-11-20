حفل مواهب قنا ضمن مبادرة "شباب يدير شباب".. صور

قنا صابر سعيد

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الجمعة، حفل مواهب قنا الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة ضمن مبادرة "شباب يُدير شباب" YLY التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من شباب المحافظة.

وعبر نائب المحافظ عن سعادته لحضور هذا الحفل، مُبديًا إعجابه بما قدموه شباب المحافظة من عروض فنية وغنائية متميزة تعكس مدي ثقافة الشباب القنائي حيث شملت الفقرات (قراءة القرآن، الإنشاد الديني، العزف علي الآلات الموسيقية، الغناء، إلقاء الشعر، الرسم، مسرح)، وأشاد عمر بما تنظمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات وفعاليات متنوعة لإتاحة الفرصة للشباب والفتيات للمشاركة في هذه الفعاليات وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

وأكد على دعم المحافظة والمحافظ لهذه المبادرات وتذليل كافة العقبات لتنفيذها وحث الشباب علي المشاركة في مختلف الانشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات فى ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشء والشباب وخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة علي بناء وطنه .