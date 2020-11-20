حبس صاحب محل لممارسته جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة بالموسكى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب محل هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بممارسة جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة بالموسكى. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومشاركة الجهات المعنية، مالك محل للهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز بدائرة قسم شرطة الموسكى، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى نصب، بحوزته عدد كبير من الكراتين الفارغة الخاصة بهواتف محمولة مختلفة الأنواع والماركات، بالإضافة لـ 2 سخان هوائى حرارى، ماكينة تغليف حرارية، كمية من الملصقات المستخدمة فى غلق الكراتين المقلدة، عدد من السماعات والشواحن المقلدة، كمية من الملصقات مطبوع عليها أرقام (سيريـال نمبر)، 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، مبلغ مالى.

بمواجهته أقر بقيامه بشراء تلك المضبوطات (مقلدة) من الخارج، موضحاً اشتراكه وآخر (بدون عمل) لطباعة الملصق المدون به بيانات الأجهزة ولصقها على الكراتين الخاصة بها وبيعها لأصحاب محلات الهواتف مقابل مبلغ مالى قدره (500 جنيه لكل كرتونة بمشتملاتها "سماعة - شاحن " ) وإعادة بيعها على أنها جديدة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.