حبس سورى الجنسية متورط فى جلب 11 ألف طربة حشيش بالإسكندرية

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام كل من محمد عامر ممدوح، سوري الجنسية، صاحب شركة استيراد وتصدير، وشريكه ابراهيم اليوسف، سوري الجنسية، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة من الخارج عبر ميناء الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاث حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى ومشمولها المستندى ورق غار "ورق لورى" لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

تم تفتيش الحاويات، وتم ضبط 11 ألف و927 طربة من مخدر الحشيش وزنت تقريباً 2,500 طن، وألقى على المتهمين سوريين الجنسية من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول وسيارة.

بمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهما داخل البلاد، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 200 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.