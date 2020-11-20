اليوم السابع
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حبس سائق تسبب فى مقتل طفل بشبرا الخيمة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:40 م
حبس سائق تسبب فى مقتل طفل بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفل، صدمه بسيارة ميكروباص كان يقودها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تهشيم رأسه. وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل والتحفظ على السيارة المتسببة بالحادث.
 
تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم بمنطقة أم بيومى بدائرة القسم.
 
بالفحص والانتقال تبين وفاة طفل يدعى حازم، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر قيام سائق سيارة ميكروباص باصطدامه، أثناء سيره بسرعة زائدة تم ضبط السائق وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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