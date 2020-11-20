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جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم التنمية الصناعية فى أفريقيا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:33 م
جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم التنمية الصناعية فى أفريقيا انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت- هند المغربي

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وجه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة رسالة اليوم بمناسبة يوم التصنيع في أفريقيا وقال من خلالها "أثرت أزمة كوفيد-19 في الاقتصادات الأفريقية قبل وقت من انتشار الجائحة في جميع أنحاء القارة، حيث تراجع الطلب على السلع والمنتجات الأفريقية، وحدثت اختلالات في التجارة والسفر، وانخفضت التحويلات المالية الاستثمارات الأجنبية، ولحقت خسائر هائلة في الوظائف .

 

وأضاف جوتيريش: "حلت الجائحة في وقت كانت الآفاق فيه واعدة في القارة فالاقتصادات كانت تتوسع والفقر كان ينحسر. وكان يجري الأخذ بالتكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء القارة، وكان قد أحرز تقدم فيما يتعلق بالوحدة والتكامل الاقتصادي". مضيفا "أنطوى دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ على وعد بتحقيق ازدهار قوي في التجارة بين البلدان الأفريقية".

 

وتابع جوتيريش "في سياق السعي إلى تحقيق أهداف العقد الثالث للتنمية الصناعية لأفريقيا، وجريا على نهج خريطتي الطريق الواردين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، تتيح الاستجابة لأزمة كوفيد-19 فرصة لمعالجة أوجه عدم المساواة وأوجه الضعف الهيكلية وتعزيز التغيير التحويلي من أجل أفريقيا أكثر قدرة على الصمود.

 

وقال جوتيريش في يوم التصنيع في أفريقيا: أؤكد من جديد التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة للجميع والقادرة على الصمود في أفريقيا.


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