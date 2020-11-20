اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:06 ص
خالد صلاح
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تونس تعلن شفاء 2063 حالة إصابة بفيروس كورونا فى المدارس

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:00 ص
تونس تعلن شفاء 2063 حالة إصابة بفيروس كورونا فى المدارس اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بالوسط المدرسي، بلغ 2063 حالة، أى بنسبة 76.8%، من إجمالى الإصابات البالغ 2687 حالة مسجلة منذ 15 سبتمبر الماضي.

 

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الصحى بالوسط المدرسى - أن حالات الشفاء توزعت ما بين 912 حالة فى صفوف التلاميذ، و929 حالة فى صفوف المدرسين، و173 حالة فى صفوف الكوادر الإدارية والمشرفين، و49 حالة شفاء فى صفوف العمال.

 

 

أما الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر بالوسط المدرسي، فطالت 1262 مدرسًا، و1108 إصابات فى صفوف التلاميذ، و253 إصابة بين الإداريين والمشرفين، إضافة إلى 64 إصابة فى صفوف العمال.

 

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت،  ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2541 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83 ألفًا و722 حالة.

 

  

 


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