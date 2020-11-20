اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:22 م
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توقف حركة المرور بطريق الحرية لارتفاع منسوب مياه الأمطار بالإسكندرية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:08 م
توقف حركة المرور بطريق الحرية لارتفاع منسوب مياه الأمطار بالإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع
الإسكندرية أسماء على بدر

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توقفت حركة المرور فى طريق الحرية بمنطقة زيزينيا وجناكليس ورشدى، وعدد من المناطق لارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع، وعدم قدرة الصرف الصحى على استيعاب مياه الأمطار.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة غربا، وارتفاع طفيف فى حركة الأمواج ورياح متوسطة، فى تغيير مفاجىء فى حالة الطقس صباح اليوم.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.
 
كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين، عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخى الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
 

 


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