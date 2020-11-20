توصيات بارتداء الكمامة بعد تسجيل حالة وفاة كل 17 ثانية بأوروبا بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من انهيار الأنظمة الصحية بسبب إصابات ووفيات كورونا، وقال الخبير هانز كلوج إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء ، زادت بنسبة 18٪، خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت المنطقة الأسبوع الماضي أكثر من 29 ألف حالة وفاة جديدة بسبب هذا المرض، مؤكدا أن "هناك شخص يموت كل 17 ثانية بسبب كورونا، مضيفًا أن هناك دلائل متزايدة على أن النظم الصحية غارقة".

وقالت صحيفة "بيرفل" الارجنتينية، إن بعض أنظمة الرعاية الصحية مكتظة بالفعل، وفرنسا بها أجنحة للعناية المركزة بأكثر من 95٪ من طاقتها ، وسويسرا ممتلئة تمامًا، و هناك تقارير عن مجموعات الحالات في المدارس والمنازل والمسنين والاجتماعات. في نوفمبر وحده ، تم الإبلاغ عن 4 ملايين إصابة،وتدعو الأمم المتحدة إلى تعاون جميع المواطنين مع السلطات للحد من انتقال فيروس كورونا.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية للقارة من أن حوالي 4500 شخص يفقدون أرواحهم يوميًا في أوروبا بسبب كوفيد 19، وقال "في كل مرة نختار اتباع الإجراءات الصحية ، أو وقف انتشار المعلومات الخاطئة ، أو معالجة إنكار الأزمة ، فإننا نساعد في منع الخسائر في الأرواح بسبب كورونا".

وأشار كلوج إلى أن القارة وصلت بالفعل إلى أكثر من 15.7 مليون حالة و 355 ألف حالة وفاة ، مع الإبلاغ عن أكثر من أربعة ملايين حالة في نوفمبر وحده، وتمثل أوروبا حاليًا 28٪ من حالات الإصابة في العالم و 26٪ من الوفيات بشكل تراكمي.

ومع ذلك ، ليست كل الأخبار سيئة ، فقد انخفضت حالات كورونا الأسبوعية الجديدة من أكثر من مليوني حالة قبل أسبوعين إلى حوالي 1.8 مليون حالة الأسبوع الماضي، وعلق الخبير قائلا "إنها علامة صغيرة ، لكنها علامة على أي حال. أولئك الذين لديهم القوة والقدرة على القيام بذلك ، أحثكم على الاستمرار في مواجهة التحدي الذي يواجه مجتمعنا وطريقة حياتنا. سأل الخبير المواطنين ، بلدك ومجتمعك وعائلتك وأصدقائك بحاجة إليك كما لم يحدث من قبل.

وشدد كلوج على أن العاملين الصحيين والاجتماعيين يتعرضون لضغط هائل ويقدمون تضحيات كبيرة ، لذلك نحتاج جميعًا إلى تحمل مسؤولية أكبر لموسم الشتاء الصعب المقبل، وشدد على أهمية استخدام الكمامة وقال "إذا وصل استخدامه إلى 95 ٪ من السكان ، فلن تكون هناك حاجة إلى تدابير الاحتواء، ولكن للأسف الآن 60 ٪ فقط أو أقل يستخدمونها".

"مئات الملايين من الناس في شكل من أشكال الحبس ، لكننا علمنا أن هناك أضرارًا جانبية كبيرة مرتبطة بذلك ، بما في ذلك زيادة مشاكل الصحة العقلية ، وتعاطي الكحول والمخدرات ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتعطيل الخدمات. الأساسيات والحاجة إلى دعم مالي أفضل للأشخاص المتضررين ، بما في ذلك الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ".