تموين الغربية تضبط 47 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالسنطة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم ،وكيل وزارة التموين من ضبط 47 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وضمت حملة برئاسة نجاح عرفه ، مدير ادارة تموين السنطة، الهادي عبد الدايم، رئيس قسم الرقابة التموينية ، وظريف أمين ومحمد عبد الهادي، المفتشون بالإدارة ، الذين تمكنوا من 47 جوال دقيق مدعم استخراج 82% ما بين مخالفات تصرف وتجميع وقيام أصحاب المخابز بالتصرف فيها بغرض اعادة بيعها في السوق السوداء لاستخدامها في غير الغرض المخصص بقصد الاتجار والتربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المخالفات اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة والعرض علي النيابة العامة واتخاذ اللازم من قبل الإدارة نحو تحصيل فروق الدعم عن الدقيق المضبوط والذي يقدر بنحو 25615 جنيه لصالح الدولة وهو ضعف ثمن الدقيق المتصرف فيه.