"تموين الغربية" تضبط 17 طن ملح طعام بعلامات تجارية مقلدة بزفتى

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 17 طن ملح طعام مغشوش داخل مطحنين لإنتاج الملح بمركز زفتى.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مطاحن الملح لأحكام الرقابة التموينية عليها، وتم تشكيل حملة ضمت على فليفل، أشرف شرف الدين، مفتش تموين، محمد الخولى مفتش تموين، محمود برغوث مفتش تموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 مطحن وتعبئة ملح غير مرخصين، لقيامهم بغش وتقليد العلامات التجارية، وبداخلهم 17 طن ملح طعام، تحرر محضر بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة.



