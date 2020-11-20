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تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين ببورسعيد.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:54 م
تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين ببورسعيد.. صور تكريم أوائل الشهادات بنقابة المهندسين فى بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهندسين بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد.

 

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للمتفوقين متمنياً للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية. والحفاظ على نجاحهم وأكد لهم بأن الحفاظ على القمة يحتاج مجهود أكثر.

 

وحضر الاحتفالية الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

 

وأكد المحافظ أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية والخدمية واللوجستية والقومية مشيرا بان المحافظة حظيت بالنصيب الاكبر من المشروعات القومية ارزها منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي ومشروعات شرق بورسعيد وحقل ظهر .

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (1)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (3)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (4)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (5)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (6)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (7)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (10)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (11)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (12)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (13)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (14)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (15)
 

 

تكريم أوائل الشهادات والماجستير والدكتوراه بنقابة المهندسين فى بورسعيد (17)
 

 


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