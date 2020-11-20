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تفعيل الأبحاث الإكلينيكية والبحث العلمى بمستشفيات الوادى الجديد

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:43 م
تفعيل الأبحاث الإكلينيكية والبحث العلمى بمستشفيات الوادى الجديد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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بدأت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ خطة تفعيل الأبحاث الإكلينيكية والبحث العلمي بالمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في تصريح صحفي، إن الخطة تنفذ برعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، من خلال تفعيل دور البحث الإكلينيكي للأمراض بأنواعها ورفع مستوى الخدمة داخل المستشفيات المركزية والعامة بمركز المحافظة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات البحثية.

وأوضح محروس، أن الخطة تنفذ من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية الطبية والعلمية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة داخل منظومة الإدارة للمستشفيات وتشكيل فرق بحث علمي داخل منشأة طبية وتدريبهم على الجديد والحديث في الأبحاث الطبية.


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