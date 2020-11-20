تعليم كفر الشيخ: غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية.. واستمرار أعمال التطهير

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم غلق 4 مراكز دروس خصوصية ، بعد حصر مواقع الدروس الخصوصية بالمحافظة، وتقديم تقرير يشمل أماكن تواجدها بالمدن والقرى للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" أنها وجهت بدهان وتجميل أسوار المدارس، وكتابة بعض العبارات التحفيزية وتوعوية للتمسك بالقيم التي تربينا عليها، ويتمسك بها ويتميز بها الشعب المصري، كما تم تجميل أسوار المسرح المدرسي الجديد.

وقالت كشك إنها وجهت مدراء المدارس ومديري الإدارات التعليمية باستمرار أعمال التعقيم والتطهير، والابلاغ عن أي حالة مشتبه فيها أو ارتفاع في درجة الحرارة للتعامل الفوري، حفاظا على صحة أبنائنا، مؤكدة أنها عدت برتوكول مع الجامعة العمالية بكفر الشيخ برئاسة الدكتور محمد العراقي، عميد فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للتواصل بين التعليم الفني والكلية، وعقد زيارات مدرسية ميدانية للجامعة، مؤكدة أن الجامعة تتميز بالأقسام المختلفة مثل شعبة التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية مما يؤهل خريجي التعليم الفني للالتحاق بها.