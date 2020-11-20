تعطيل الدراسة غدا بمراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار فى البحيرة لسوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً السبت 21 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة على اغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، وأدى سقوط الامطار الى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك توقف الحركة التجارية.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار الغزيرة وتطهير صفايات المطر و المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار .

واشار محافظ البحيرة الى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة اى احداث طارئه وتلقي بلاغات المواطنين وحل الازمات المتعلقه بالامطار بشكل فورى .