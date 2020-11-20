تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية ، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابي.

وتمكنت الجهود فى مجال الثروة الزراعية عن ضبط (مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) .. بمضبوطات بلغت (9,27 طن تقاوى – 130 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، وضبط (شركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بمضبوطات بلغت (50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية)، وضبط (مركز بيطرى "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) .. بمضبوطات بلغت (169 عبوة مختلفة الأحجام لأدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامةعن ضبط عدد (3) مصانع "بدون تراخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط مصنع مواد غذائية ، (1)مجزر "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط، وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط عدد (23) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

وأسفرت الجهود في مجال المنشآت الصناعية عن ضبط (18) منشآة صناعية بنطاق مديريتى أمن "دمياط ، الجيزة"، وفي مجال مكافحة الضوضاء تم ضبط عدد (2) قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً .. بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية ، وضبط عدد (27) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط عدد (34) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية .. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف، وضبط عدد (38) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن دمياط .