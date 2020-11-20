تعرف على الآثار السلبية لتناول الأطعمة المقلية على صحتك

كتبت هند عادل

تناول الأطعمة المقلية من أفضل الأشياء التي يفضلها الأطفال والكبار أيضا، لكنها تحمل الكثير من المضاعفات والأضرار على الصحة من زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب والعديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر أكبر للإصابة بحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان ومشاكل الكلى والكبد.

حقائق عن الأطعمة المقلية



يستخدم القلي العميق على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم إنها طريقة طهي سريعة وغير مكلفة ومريحة غالبًا ما تستخدمها المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة لإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق النباتية وغير النباتية ، وهناك بعض الحقائق عن الأطعمة المقلية وتأثيرها على الوزن والصحة العامة.

أي طعام عند قليه يضيف له طعمًا رائعًا ، كما أن الرائحة المنتجة يمكن أن تجذب أي شخص نحوه ، وهذا يجعل من الصعب عمومًا مقاومته ، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتجنبها.

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية: القلي ينطوي على استخدام دهون إضافية ، مما يجعل الطعام غنيًا بالزيوت ، وفي عملية الطهي هذه ، يتم فقدان الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ما ينتهي بك الأمر هو الكثير من السعرات الحرارية الفارغة أي السعرات الحرارية بدون عناصر غذائية.

تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة: الدهون المتحولة هي ببساطة أحماض دهنية غير مشبعة مهدرجة والتي تتشكل عند تسخين الزيت الدهون إلى درجات حرارة عالية كما في حالة القلي العميق. يمكن أن تؤدي الدهون المتحولة ، عند تناولها بانتظام ، إلى مشاكل مثل السمنة وأمراض القلب والكبد وأمراض الكلى والسرطان وما إلى ذلك.

كيف تجعلك الأطعمة المقلية تكتسب الوزن ودهون البطن



الأطعمة مثل الأطعمة المقلية المطبوخة بكميات كبيرة من الدهون والزيت يمكن أن تسبب زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية. ربطت الدراسات ارتفاع استهلاك الأطعمة المقلية والسريعة بزيادة معدلات زيادة الوزن والسمنة يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المقلية إلى السمنة ، لأنها ليست غنية بالدهون فحسب ، بل أيضًا بالسعرات الحرارية الفارغة. قد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المقلية إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا أطول بكثير لهضم الأطعمة المقلية نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، بما في ذلك دهون البطن.

الآثار السلبية لتناول الأطعمة المقلية



تشمل التأثيرات قصيرة المدى للأطعمة المقلية ما يلي:



مشاكل في الجهاز الهضمي: الأطعمة المقلية غنية بالدهون التي تترسب في البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء وتستغرق وقتًا طويلاً للهضم ، ونتيجة لذلك ، قد يواجه المرء عدم الراحة مثل حرقة المعدة أو الحموضة أو ارتجاع الحمض بعد تناوله. غالبًا ما يفتقرون إلى الألياف مما قد يؤدي إلى الإمساك.

الثقل والكسل: بما أن الأطعمة المقلية غنية بالدهون والسعرات الحرارية ، نشعر بالثقل والكسل بعد تناولها.

الاكتئاب وتقلب المزاج: إذا كان نظامنا الغذائي غير متوازن مع جميع العناصر الغذائية الأساسية ومعظم ما نأكله مقلي ، فقد يتسبب ذلك في اختلال التوازن الهرموني ، مما يؤدي إلى مزيد من التغيرات السلوكية وتقلب المزاج والاكتئاب.

الحساسية: كلما طالت مدة قلي الطعام ، يتم إطلاق المزيد من السموم في الطعام ، وبعد الاستهلاك ، قد يواجه المرء أعراضًا مثل خلايا النحل مع الحكة ، وهي استجابة الجسم لمحاربة هذه السموم والقضاء عليها.

التأثيرات طويلة المدى للأطعمة المقلية:



أمراض القلب: غالبًا ما يتم تحميل الأطعمة المقلية بالدهون المشبعة والمتحولة والتي عند تناولها بكميات كبيرة تقلل من مستوى HDL (الكوليسترول الجيد) وتزيد من إجمالي الدهون.