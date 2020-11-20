اليوم السابع
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ترامب من البيت الأبيض: سنوفر أكثر من 50% من أسعار كافة الأدوية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:59 م
ترامب من البيت الأبيض: سنوفر أكثر من 50% من أسعار كافة الأدوية دونالد ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن إدارته قد توصلت لقرارين هامين لتخفيض أسعار الدواء على الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى يعقد فى البيت الأبيض، قائلا: "إنه إعلان هام فيما يتعلق بالصحة وأسعار الدواء.. إنه الأكبر على الإطلاق".

 

وأضاف ترامب: "القرارين سيعملان على الحفاظ على الاستفادة لمن يستحقها خاصة كبار السن.. قرارات اليوم من الممكن أن توفر 30% أو 40% أو 50% أو اكثر من أسعار الدواء للمرضى".

 

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن أكثر استعدادا من اليوم لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف مايك بنس: أؤكد للشعب الأمريكي أننا لن ندخر أى جهد لتوفير اللقاحات للشعب الأمريكى.

 

وفى وقت سابق قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

ترامب

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