اليوم السابع
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تدريب العاملين بشركة الصرف على مشكلات جودة مياه الشرب وطرق حلها بالمنوفية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:27 م
تدريب العاملين بشركة الصرف على مشكلات جودة مياه الشرب وطرق حلها بالمنوفية جانب من التدريب
المنوفية – محمود شاكر

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أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التى تؤدى إلى رفع كفاءة العاملين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي. وذكر صالح قيام الإدارة العامة للتدريب بعقد برامج تدريبية خلال الفترة من 15 حتى 19 من الشهر الجارى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتدريب عدد من العاملين على "المشكلات التى تؤثر على جودة مياه الشرب وطرق حلها " بمشاركة 17 شركة تابعة وكذلك برنامج عن " التحاليل البيولوجية لمياه الشرب".

وأضاف صالح أن الشركة تقوم بتقديم الدورات الداخلية الأخرى ضمن دورات المسار الوظيفى لترقية العاملين بالشركة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين والتى شملت تدريب عدد من العاملين على  قياس المياه وانواع العدادات، مصادر وخصائص المخلفات،  أساليب التعامل مع الكيماويات.

 

العاملين بمياه المنوفيه
العاملين بمياه المنوفيه

 

برامج تدريبية
برامج تدريبية

 


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