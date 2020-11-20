تحرير 40 محضر تموينى خلال حملات على الأسواق فى أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

حررت مديرية التموين بمحافظة أسيوط ، 40 محضرا تموينينا خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز و المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم ومحلات الجزارة ، بمشاركة مسئولى التموين و الصحة والطب البيطرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ، أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطب البيطرى والتموين والصحة مشيرًا إلى حرص المحافظة على التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة فى الأسواق ومنافذ البيع والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار مشددًا على المتابعة الدورية المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وحقهم فى الحصول على سلع جيدة وصالحة للاستخدام .

وأعلن محافظ أسيوط ، عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.