اليوم السابع
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تحريات فى انتحار طفل داخل داخل مسكنه فى بولاق الدكرور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:22 ص
تحريات فى انتحار طفل داخل داخل مسكنه فى بولاق الدكرور انتحار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى طفل يحمل جنسية دولة عربية، حياته، داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث تم العثور عليه مشنوقا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، داخل مسكنه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل، ووجود أثار خنق حول رقبته، وتبين من خلال التحريات الأولية، انتحار الطفل شنقا، وجارى الاستماع لأقوال أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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