بورصة قطر تخسر 15.4 مليار ريال..ومؤشرها العام يتراجع بنسبة 1.03%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.03% خاسراً 104.93 نقطة ليغلق عند مستوى 10107.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 982.14 مليون سهم، بقيمة 2.31 مليار ريال عبر تنفيذ 50.12 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 15.4 مليار ريال ليغلق عند مستوى 579.111 مليار ريال، وتراجع 34 سهماً، فيما ارتفع 11 سهماً.

وهبط فى بورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.41%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 5.66%، 4.92%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68% ، كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.