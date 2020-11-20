بورصات الخليج خضراء باستثناء قطر..والسعودية تربح 15 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.70% رابحاً 143.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.42 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.3% رابحاً 53.18 نقطة، ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.1% رابحاً 57.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.71 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.2% رابحاً 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.08 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، وحيداً، وخسر رأس المال السوقي 15.4 مليار ريال ليغلق عند مستوى 579.111 مليار ريال. بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.70% رابحاً 143.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليار سهم بقيمة 70.4 مليار ريال عبر تنفيذ 2.7 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 61 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.138 تريليون ريال.

بورصةدبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.3% رابحاً 53.18 نقطة، ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 325.07 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة نمو 1.1% مدفوعاً بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.8% مدفوعاً بصعود سهم إعمار العقارية بنسبة 6.6%، إعمار للتطوير 2.9%، إعمار مولز بنسبة 7.1%.



بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.1% رابحاً 57.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.71 نقطة، وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.09 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع العقار بنسبة نمو 7.4% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 7.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 1.1% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.1%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5526.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4352.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% رابحاً 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4462.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 850.2 مليون سهم بقيمة 241.5 مليون دينار عبر تنفيذ 54.8 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 73 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.099 مليار دينار.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.2% رابحاً 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 19.1 مليون سهم بقيمة 3.26 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.48% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 7.69%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.54% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.11%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.2%.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.03% خاسراً 104.93 نقطة ليغلق عند مستوى 10107.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 982.14 مليون سهم، بقيمة 2.31 مليار ريال عبر تنفيذ 50.12 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 15.4 مليار ريال ليغلق عند مستوى 579.111 مليار ريال، وتراجع 34 سهماً، فيما ارتفع 11 سهماً.

وهبط ببورصة قطر 5 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.66%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.41%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والنقل بنسبة 5.66%، 4.92%، على التوالي.