اليوم السابع
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بريطانيا قد تسمح باحتفالات عيد الميلاد مع بدء استقرار معدل حالات كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:12 م
بريطانيا قد تسمح باحتفالات عيد الميلاد مع بدء استقرار معدل حالات كورونا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
رويترز

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام المشددة لمكافحة مرض كورونا، للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر بفعل الإجراءات المطبقة.
 
وتسجل بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات رسمية بالمرض في أوروبا وفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون، مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوقات السلم بهدف الحد من تفشي الفيروس.
 
وذكر هانكوك أنه يتعاون مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لتطبيق نظام يشمل عموم بريطانيا للقواعد المتعلقة بعيد الميلاد.
 
وتخضع بريطانيا لإجراءات عزل عام منذ أسبوعين الأمر الذي قال هانكوك إنه ساهم في استقرار أعداد الإصابات، وهو مؤشر مهم على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح قبيل اتخاذ قرار بشأن عيد الميلاد.
 
وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز: "هناك مؤشرات مشجعة على أن أعداد الحالات بدأت تستقر وأن العزل العام الذي طبقناه في مطلع هذا الشهر يؤتي ثماره".
 
وينتهي العزل العام في إنجلترا في الثاني من ديسمبر كانون الأول على الرغم من أن بعض الوزراء لم يستبعدوا إمكانية تمديده.

بريطانيا

احتفالات عيد الميلاد

حالات كورونا

مات هانكوك

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