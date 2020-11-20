اليوم السابع
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بايدن يلتقى نانسى بيلوسى وزعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ اليوم

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:12 م
بايدن يلتقى نانسى بيلوسى وزعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ اليوم جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة بولتيكو الأمريكية إن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سيستضيف اليوم الجمعة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر فى منزله بويلمنجتون بولاية ديلاوير، بحسب ما قال مساعدون بالكونجرس.

 

وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء شخصى لبايدن معهما منذ انتخابه، وسيكون هناك الكثير ليتحدث عنه الثلاثة. حيث يشهد الكونجرس جمودا حول إغاثة كورونا، ولا يزال الوباء يسوء، وسيتعين على بايدن أن يبدأ فى استكشاف كيف سيشكل حكومته فى ظل مجلس شيوخ منقسم بشدة لو احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم البسيطة فيه.

 

كما أن الديمقراطيين متشوقون لسماع المزيد عن أولويات بايدن فى هذا الوضع الذى تسيطر فيها المعارضة على المجلس التشريعى والأشهر الأولى لفترته الرئاسية.

 

من ناحية أخرى، تحدث بايدن لمجموعة من الجمهوريين مثل السيناتور سوزان كولينز، إلا أن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والكثير من الجمهوريين الآخرين قد رفضوا الاعتراف ببايدن رئيسا منتخبا.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه ولاية جورجيا فوز بايدن بها فى سباق الرئاسة بعد إعادة فرز الأصوات فيها.

 

وقالت شبكة "سى إن إن" إن بايدن فاز على ترامب بفارق 12284 صوت، وفقا للنتائج النهائية للتدقيق. ويعد هذا انخفاضا طفيفا لبايدن مقارنة بنتائج ما قبل التدقيق.

 

وقال المسئولون مرارا إن المراجعة أكدت عدم وجود تزوير أو مخالفات على نطاق واسع فى الانتخابات، وبموجب قانون الولاية، فإنه من المطلوب أن تؤكد جورجيا نتائج هذه الانتخابات بحلول اليوم.

 

وقال وزير خارجية جورجيا الجمهورى براد رافينسبيرجر، إن أول مراجعة يدوية تاريخية على مستوى الولاية أكدت من جديد أن نظام التصويت الورقى الآمن الجديد فى الولاية يحسب بدقة النتائج ويسجلها.

 

وتابع قائلا إن هذا هو الفضل فى العمل الشاق الذى قام به مسئولو الانتخابات المحليون الذين تحركوا سريعا  للقيام بمهمة بالغة الأهمية ولإتمامها فى فترة زمنية قصيرة.


جو بايدن

نانسى بيلوسى

تشاك شومر

مجلس الشيوخ

الكونجرس

مجلس الشيوخ الامريكى

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