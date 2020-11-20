بايدن عن وضع كورونا فى البلاد: لازلنا فى أزمة ونواجه شتاء مظلما

كتبت: نهال أبو السعود

قدم الرئيس المنتخب جو بايدن تعازيه لعائلات 250 ألف أمريكي ماتوا الآن بسبب فيروس كورونا، خلال كلمة منذ قليل مشدداعلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ليست مجرد إحصائية ، مشيرًا إلى أنها تمثل "كراسي فارغة في طاولات غرفة الطعام" في جميع أنحاء البلاد.

قال بايدن: "لا تزال البلاد في أزمة". "ولا يزال هناك شتاء مظلم."

وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه كان ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس قد عقدا "اجتماعًا رائعًا" مع اللجنة التنفيذية لجمعية المحافظين الوطنيين بعد ظهر اليوم ، قائلاً إن المجموعة "هنأتنا بحرارة على فوزنا" في ويلمنجتون بولاية ديلاوير وقد تحدثت نائب الرئيس المنتخب أولاً ، وتعهد بتزويد المحافظين بكل الدعم اللازم لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.