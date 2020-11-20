بازفيد يستحوذ على هافنجتون بوست وإصداراتها ف صفقة أسهم مع "فيرزون"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن موقع بازفيد اشترى صحيفة هافنجتون بوست وإصداراتها من الشركة المالكة لها فيرزون ميديا.

ووصفت الصحيفة الاستحواذ بأنه صفقة أسهم، حيث تقوم فيرزون ميديا باستثمار فى بازفيد، لتصبح حامل أسهم أقلية فى شركة الإعلام الرقمى.

وتشمل الصفقة أيضا اتفاقا لتجميع المحتوى بين الشركتين أثناء التعاون فى الإعلان، وإنشاء مجموعة ابتكار مشتركة لاستكشاف فرص تسييل أخرى.

ووفقا للبيان الصحفى لبازفيد، فإن الصفقة تعيد هافنجتون بوست إلى أصلها، حيث أن رئيس بازفيد التنفيذى جوناه بيرتى كان أيضا أحد المؤسسين لما يعرف بهافنجتون بوست.

وقال بيرتيى فى بيان إن لديه ذكريات حية عن تطوير هافنجتون بوست كوسيلة إعلامية هامة فى سنواتها المبكرة، لكن بازفيد تقوم بهذا الاستحواذ لأنهم يؤمنون بمستقبل هافنجتون بوست، وما لديها من إمكانية لمواصلة تعريف المشهد الإعلامى لسنوات قادمة.

وتابع قائلا إنه بالإضافة إلى هافنجتون بوست، فإن شبكتنا الإعلامية سيكون لها المزيد من المستخدمين، يقضون وقتا أطول مع محتواهم مقارنة بأقرانهم.

وكانت بازفيد وفيرزون قد واجهتا فى السنوات الأخيرة صعوبات في بيئة اقتصادية صعبة للقطاع. وقد أصبحت "فيزون" لاعباً رئيسياً في هذا القطاع من خلال استحواذها على علامات تجارية مثل "إيه أو إل" و"تيك كرانش" و"ياهو". وقال جورو جورابان، الرئيس التنفيذي لشركة فيرزون إن "الشراكة مع بازفيد تكمل خريطة الطريق الخاصة بنا وتسرع أيضاً تحولنا ونمونا".