اليوم السابع
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انتشال جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى بالنيل فى القناطر الخيرية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:21 م
انتشال جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى بالنيل فى القناطر الخيرية انتشال جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشار جثة صاحب ورشة ملابس ألقى نفسه من فوق كوبرى على النيل بمنطقة باسوس على الطريق الدائرى مركز القناطر الخيرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا بقيام شخص بإلقاء نفسه "منتحرا" من أعلى كوبرى الدائرى بمنطقة باسوس في النيل دائرة المركز.

 

انتقل العميدان ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، ومحمد غيث مأمور المركز وقوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "محمد ر ب" 22 سنة، صاحب ورشة ملابس ويرتدى ملابسه كاملة وتم التعرف عليه من قبل أهليته ونقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

انتحار شاب

كوبرى باسوس

القناطر الخيرية

الانقاذ النهرى

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