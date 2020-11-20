المغرب يسجل 4559 إصابة و77حالة وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4559 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3421980 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5090 حالة، كما تم تسجيل 4641 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى 257992.