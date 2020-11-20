المغرب يسجل 4559 إصابة و77حالة وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4559 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3421980 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5090 حالة، كما تم تسجيل 4641 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى حالات التعافى 257992.
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